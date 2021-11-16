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Белорусы о ситуации на границе

Слова сочувствия беженцам высказывают белорусы, люди стараются всячески им помочь. За несправедливой душераздирающей историей наблюдают в каждом регионе, селе и городе.

У них должен быть статус беженцев. Их должны принять. А видите, какая бесчеловечность?
Очень жалко детей. Ладно бы взрослые, ребята там какие… Но ребятюшечки тут причем? С такими-то красивыми глазками. Кажется, взяла бы их домой...
Я не могу смотреть. Иногда покажут маленького - у меня сразу слезы на глазах. И женщину беременную показывают. В чем они виноваты? Что их разбомбили там?

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