Белорусы о ситуации на границе

У них должен быть статус беженцев. Их должны принять. А видите, какая бесчеловечность?

Очень жалко детей. Ладно бы взрослые, ребята там какие… Но ребятюшечки тут причем? С такими-то красивыми глазками. Кажется, взяла бы их домой...

Я не могу смотреть. Иногда покажут маленького - у меня сразу слезы на глазах. И женщину беременную показывают. В чем они виноваты? Что их разбомбили там?