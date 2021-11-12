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Белорусы о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе
Ситуация с беженцами у большинства белорусов вызывает сочувствие и сострадание. Люди крайне негативно относятся к тому, что происходит на границе и не понимают, как можно оставить беженцев, (где в основном женщины и дети)в таких нечеловеческих условиях.
Это какой-то нонсенс, какой-то ужас. Когда в современном обществе люди находятся в такой ситуации. Не могу себе представить как мать, чтобы мы сейчас с ребенком оказались без средств к существованию, без какой-то элементарной медицинской помощи, хуже того, без еды, без воды, где-то на улице, не зная, что будет завтра.
И будут говорить о том, что мы искусственно опять-таки создаем всю ситуацию, происходящую на границе. Что в этом есть какой-то наш интерес. Мы ничего не должны. Мы, конечно же, можем помочь, как говорит глава государства, но у нас нет никаких обязательств перед этими гражданами.
Радует, что белорусская сторона всячески оказывает им помощь, в том числе медицинскую. Я надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится, но действия польской стороны пока не ясны. Люди приехали из другого климата совершенно, ночуют в палатках, с кострами. По-человечески это просто неправильно. Ситуация, безусловно, требует разрешения и затрагивает национальные интересы РБ, но разрешения требует на международном уровне, так как это не только нашей страны касается.
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