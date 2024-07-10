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Белорусы о судьбоносном выборе 30-летней давности
Важная дата - 30 лет институту президентства Беларуси. За эти годы страна обрела свою независимость и расцвела. Развивается экономика, сельское хозяйство и промышленность, белорусы сами обеспечивают продовольственную безопасность, работают, учат детей, занимаются спортом, имеют возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, причем не только в крупных городах. Уровень жизни на селе за эти годы значительно вырос. Молодежь остается на малой родине. 30 лет назад люди сделали свой выбор.
Белорусы о своей стране и Президенте:
Ровно 30 лет назад белорусский народ определил будущее своей страны. Первым Президентом независимой Беларуси стал Александр Григорьевич Лукашенко. И сегодня мы действительно понимаем: это был судьбоносный выбор граждан. Белорусы выбрали сильного лидера, который на протяжении этих лет оставался и остается гарантом стабильности и безопасности, лидером, вокруг которого объединился белорусский народ. И я считаю, что позиция сильного Президента, авторитетного лидера белорусской нации положительно влияет на все стороны жизни общества.
Какая у нас замечательная продукция - сельскохозяйственная, молочная, хлебобулочная и так далее. Потом промышленность - все хотят купить белорусскую одежду. И на мне белорусская одежда, и мы знаем, что это все качественное. Т.е. белорусское - это значит со знаком качества.
Я считаю, что 30 лет назад наш народ сделал правильный выбор, потому что за 30 лет наша страна значительно преобразилась. Посмотрите, какие у нас благоустроенные агрогородки, как стало жить комфортно на селе, заасфальтированы дороги, построены дома культуры. За 30 лет мы сумели обеспечить продовольственную безопасность Республики Беларусь, и это заслуга прежде всего института президентства, нашей власти, грамотно выстроенной вертикали.
Естественно, выбор наш был правильный. И все это видно. Наш город, наша страна хорошеет. Мы живем спокойно. Мы уверены в завтрашнем дне. У нас есть рабочие места. Мы благодарны нашему Президенту за все, что он для нас сделал.
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