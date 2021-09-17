Белорусы о важности и актуальности Дня народного единства

Это очень важный праздник, который помогает объединить весь наш народ, который помогает нам не забыть все, через что наш народ прошел. Он пойдет с нами в наше будущее.

Этот праздник помогает белорусскому народу еще сильнее сплотиться для достижения каких-то высших целей. И мне кажется, весь народ должен придерживаться определенных ценностей, потому что мы все - это одна большая семья. Нужно помнить о войнах и сражениях - это обязательно.

Мы живем в замечательной стране. Светлой, чистой, красивой. Люди у нас с открытыми добрыми сердцами. И нельзя не восхищаться той землей, на которой мы родились. Она прекрасна. И каждый человек, я считаю, должен любить то место, где он родился. И, конечно, он там пригодится

Мы хотим, конечно же, чтобы все любили свою родину. Потому что мир - самое главное на земле. Я желаю всем мира, добра, уважения, процветания нашей родной независимой Беларуси!