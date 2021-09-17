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Белорусы о важности и актуальности Дня народного единства
Мы едины в выборе стратегического курса на развитие сильной и процветающей страны. А о важности и актуальности нового праздника своим мнением поделились жители Беларуси.
Это очень важный праздник, который помогает объединить весь наш народ, который помогает нам не забыть все, через что наш народ прошел. Он пойдет с нами в наше будущее.
Этот праздник помогает белорусскому народу еще сильнее сплотиться для достижения каких-то высших целей. И мне кажется, весь народ должен придерживаться определенных ценностей, потому что мы все - это одна большая семья. Нужно помнить о войнах и сражениях - это обязательно.
Мы живем в замечательной стране. Светлой, чистой, красивой. Люди у нас с открытыми добрыми сердцами. И нельзя не восхищаться той землей, на которой мы родились. Она прекрасна. И каждый человек, я считаю, должен любить то место, где он родился. И, конечно, он там пригодится
Мы хотим, конечно же, чтобы все любили свою родину. Потому что мир - самое главное на земле. Я желаю всем мира, добра, уважения, процветания нашей родной независимой Беларуси!
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