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Белорусы осуждают насилие над мигрантами

Сочувствие и сострадание ситуация с беженцами вызывает у большинства неравнодушных белорусов. Люди крайне негативно относятся к тому, что происходит на границе, и не понимают, как можно воевать против женщин и детей (видео).

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