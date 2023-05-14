Белорусы отдают дань уважения главным символам страны - красивая традиция о связи поколений и национальном характере

Сегодня в Беларуси отмечают День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Главные символы нашей страны объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, сплоченность белорусского народа, его трудолюбие и стремление к миру, а также являются ориентиром на построение сильной и суверенной страны. Столь важные цели - особенно в наше сложное и турбулентное время.

После 2020 года мы как никогда почувствовали значимость этих символов. Национальные знамена стали вывешиваться повсеместно: на жилых домах и заводских корпусах, вдоль проспектов и улиц. Наш гимн стал звучать чаще. Да и сам праздник стал еще глубже по своему смыслу и содержанию: нет ничего дороже Родины, которую необходимо беречь.

И это тот день, когда белорусы отдают дань уважения своим национальным символам - публично. Хотя, конечно, любовь и уважение к госсимволике - это о выборе, сделанном на всю жизнь. Сегодня в столице прошла торжественная церемония чествования главных символов нашего государства.

И обязательный ритуал - от лица молодого поколения - клятва верности нашим флагу, гербу и гимну. О красивой традиции, о связи поколений и о национальном характере белорусов - сюжет Вероники Бута.



Вот уже четверть века мы отдаем дань уважения нашим национальным символам! Правда, в таком триедином формате впервые. Отныне каждое второе воскресенье мая - День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Каждый из них белорусы выбирали сообща. Поистине всенародные символы нации. Они объединяют целые поколения. Вдохновляют на подвиги и свершения. Они пробуждают чувство любви и уважения к своей Родине.





И недавние соцопросы это подтверждают. Для каждого третьего белоруса быть патриотом - это уважать государственную символику и историю страны. А главными национальными символами называют именно герб, флаг и гимн! И здесь, кстати, весомее стало слово именно молодежи - тех, кому предстоит строить будущее.



Наши символы - о мире, любви и созидании. А значит, молодые белорусы выбирают именно этот путь для своей страны.



Такие особые чувства каждое второе воскресенье мая переживает молодежь. Именно она в центре внимания сегодня на площади Государственного флага, которая, к слову, в июле отметит свое 10-летие. В какой бы точке проспекта Победителей мы ни находились, красно-зеленый флаг увидеть можно отовсюду. Он будто маяк над столицей на высоте 70 метров. Гордо развивающийся на ветру, говорит о гордости и стойкости белорусского народа.





На площади цвета нации - красный, зеленый и белый. И тысячи приглашенных: молодежь со всех регионов страны, активисты, представители власти, общественные деятели, парламентарии. Их всех объединяет одно: в их жизненной позиции - патриотизм. Поздравление от Президента собравшимся передал премьер-министр.







Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.



В этих символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства.



Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения.



Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Уверен, эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.





В архитектурный ансамбль здесь собраны все символы белорусского суверенитета: флаг, герб и отлитый в бронзе текст национального гимна. С этого года он официально тоже часть большого праздника. С таким предложением в марте на ежегодном послании выступил Глава государства.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Государственная символика Беларуси - это своего рода хранитель исторической памяти. И тот факт, что государственных символов у нас три - герб, флаг и гимн, а государственный праздник посвящен только двум, - наверное, это неправильно. Надо исправить эти недостатки.

Гимн - не просто торжественная песня. Гимн - это душа нации, ее мировоззрение, приоритеты, устремления. Гимн называют даже гражданской молитвой. Ни одного случайного слова, ни одной случайной ноты.



Восемь лет наш гимн исполнялся без слов - современное белорусское государство отошло от канонов марксизма-ленинизма - нужен был новый посыл - свой. Поиск той самой мелодии и тех самых слов Президент держал на личном контроле, интересовался мнением прежде всего музыкантов. Гимн должен был стать Музыкой народной души. В июне 2002-го варианты текстов вынесли на всеобщее обсуждение. И уже в День Независимости белорусы впервые исполнили гимн своей страны.





Да, время доказало правильность сделанного выбора. А все почему? Да потому, что наша символика подлинно народная - с этим сегодня сложно спорить. Гимн писали всей страной. Флаг и герб - тоже выбор белорусов, сделанный в 1995-м. Гимн - не просто торжественная песня. Гимн - это душа нации, ее мировоззрение, приоритеты, устремления. Гимн называют даже гражданской молитвой. Ни одного случайного слова, ни одной случайной ноты.Восемь лет наш гимн исполнялся без слов - современное белорусское государство отошло от канонов марксизма-ленинизма - нужен был новый посыл - свой. Поиск той самой мелодии и тех самых слов Президент держал на личном контроле, интересовался мнением прежде всего музыкантов. Гимн должен был стать Музыкой народной души. В июне 2002-го варианты текстов вынесли на всеобщее обсуждение. И уже в День Независимости белорусы впервые исполнили гимн своей страны.Да, время доказало правильность сделанного выбора. А все почему? Да потому, что наша символика подлинно народная - с этим сегодня сложно спорить. Гимн писали всей страной. Флаг и герб - тоже выбор белорусов, сделанный в 1995-м. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси





Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: Символы государства определены людьми исходя из того, что в них перекликается наша история.

Сегодня от лица всего молодого поколения звучит признание в самых теплых чувствах к своей земле и клятва верности ее государственным символам. Под этим флагом формировались современные границы нашей страны. Герб рассказывает, что в этой стране живут добрые, трудолюбивые люди, и они желают только мира и добра.





В словах - гордость за принадлежность к белорусской нации. И похоже, молодые ребята, действительно, слов на ветер не бросают.

Патриотизм - это не столько о словах или лозунгах, сколько о жизненной позиции, о повседневных делах и о поступках, о больших и маленьких поводах для гордости.



Под красно-зеленым флагом покорили космос, бывали в Антарктиде и на Эвересте. Всему миру показали (и не раз), что мы - быстрее, выше, сильнее! Мы сплотились и выстояли, когда под угрозой были наши суверенитет и независимость, мы сохранили экономику, когда ее душили санкциями. Под нашим флагом сделано многое. А сколько еще предстоит. Сегодня от лица всего молодого поколения звучит признание в самых теплых чувствах к своей земле и клятва верности ее государственным символам. Под этим флагом формировались современные границы нашей страны. Герб рассказывает, что в этой стране живут добрые, трудолюбивые люди, и они желают только мира и добра.В словах - гордость за принадлежность к белорусской нации. И похоже, молодые ребята, действительно, слов на ветер не бросают.Патриотизм - это не столько о словах или лозунгах, сколько о жизненной позиции, о повседневных делах и о поступках, о больших и маленьких поводах для гордости.Под красно-зеленым флагом покорили космос, бывали в Антарктиде и на Эвересте. Всему миру показали (и не раз), что мы - быстрее, выше, сильнее! Мы сплотились и выстояли, когда под угрозой были наши суверенитет и независимость, мы сохранили экономику, когда ее душили санкциями. Под нашим флагом сделано многое. А сколько еще предстоит. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси







- Мы гордимся нашей символикой, ценим ее и не позволим никому оскорбить ее или обидеть.





- Наша молодежь всегда готова встать на защиту своей страны и показать своими поступками, что мы - патриоты и настоящие защитники своей страны.



Эти слова молодых людей дорого стоят. Глядя на этих молодых и амбициозных ребят, не остается сомнений - будущее у страны есть!



"Молодые люди, которые сегодня здесь присутствуют, я думаю, понимают, во имя чего проводятся такие мероприятия", - уверен глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.



"Очень хочется, чтобы они через эти три символа осознали ту ответственность за будущее нашей станы. Что это не кто-то, а каждый из них через свой личный вклад берет ответственность за развитие нашей страны", - подчеркнула министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.



Символы народа-победителя объединили неравнодушных белорусов по всей стране. Только в Минске на одноименной площади праздник собрал более 5 тысяч человек. Атмосферу праздника удалось сделать созвучной возрасту собравшихся.





Здесь каждого объединяет ответственность и любовь к своей Родине, желание сделать ее более сильной и успешной, сохранить спокойствие и единство в нашем белорусском доме.

