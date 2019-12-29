Белорусы отметили Рождество Христово по новому стилю

Так уж получается, что в рождественские дни послание "Граду и миру", с которым глава католической церкви обращается и не только к верующим одной конфессии, во все века не обходилось без упоминания самых актуальных, обсуждаемых, злободневных событий современности. Так что своеобразные мировые итоги года на неделе были услышаны и свидетелями торжественных событий на площади Святого Петра.



Впрочем, для нашей поликонфессиональной и традиционно очень толерантной страны традиции, связанные с Рождеством, заключают в себе не только церковную составляющую. Один из самых возвышенных, но в то же время глубоко человечных, светлых и теплых (и это несмотря на обычно холодный зимний сезон) праздников - Рождество - у нас отмечают и клиром, и всем миром.







Полтора миллиона наших католиков, и все остальные белорусы тоже, могли на неделе увидеть на нашем канале праздничную мессу из костела Матери Божьей Фатимской в Жодино и прямое включение из Ватикана. Как это было и что было после - все сразу сейчас сможете увидеть и вы.



