Белорусы отправятся в 13-дневный марафон

Одной дорогой по всей Беларуси. Патриоты нашей страны сегодня отправятся в 13-дневный марафон. Участники будут передавать эстафету от одной области к другой. Быть вместе в Год народного единства - главный посыл марафона. Каждый район передаст участникам автопробега частичку урожая. А главным символом станет зерно. Стартует марафон в 10:00 в Брестской крепости.