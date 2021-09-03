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Белорусы отправятся в 13-дневный марафон

Одной дорогой по всей Беларуси. Патриоты нашей страны сегодня отправятся в 13-дневный марафон. Участники будут передавать эстафету от одной области к другой. Быть вместе в Год народного единства - главный посыл марафона. Каждый район передаст участникам автопробега частичку урожая. А главным символом станет зерно. Стартует марафон в 10:00 в Брестской крепости.

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