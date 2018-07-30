Белорусы первые в индивидуальном заезде в "Танковом биатлоне"

Одно из самых ярких испытаний Армейских игр стартовало вчера. Наш экипаж стал лучшим. Танкисты успешно поразили все мишени, уверенно обойдя в своем заезде сборные Сирии и Таджикистана. В полуфинальную эстафету выйдут только 12 команд из 23. Второй белорусский экипаж выйдет на трассу завтра. Напомним, первый этап "Танкового биатлона" - индивидуальная гонка - самый продолжительный, по итогам которого составят рейтинг лучших экипажей.