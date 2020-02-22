Белорусы по традиции могут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

Сегодня по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - председатель Анатолий Сивак.



