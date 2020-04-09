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Белорусы поддерживают и искренне благодарят врачей
Все эти недели они работают в режиме нон-стоп. Для них исчезло понятие "смена", забыт отдых дома, спасение жизней в формате 24 на 7. Наши врачи. Мы можем только догадываться, как нелегко им в это непростое время. Но хочется сказать: белорусы поддерживают своих врачей. Независимо от возраста, статуса все мы искренне говорим спасибо каждому из вас (видео).
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