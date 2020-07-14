Белорусы пока не смогут отправиться на отдых в Тунис. Полеты отложены до 22 июля

Это связано с тем, что власти североафриканской республики еженедельно обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус. Недавно белорусский Минздрав отменил обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из Туниса. Теперь остался один шаг на пути к тому, чтобы наши туристы смогли свободно путешествовать в эту страну, хотя для других зарубежных отдыхающих Тунис открылся еще с 27 июня. Белорусы пока могут отдохнуть только в Албании, Египте, Турции и Черногории.