Белорусы покупают себе товары длительного пользования - о чем это говорит, по мнению специалиста Белстата

Могут ли белорусы сегодня больше себе позволить за свои доходы, чем годом ранее, в программе "Панорама" поинтересовались у председателя Национального статистического комитета Беларуси Инны Медведевой.

"Безусловно, больше, - заверила она. - Мы рассчитываем на такой показатель, как реальные располагаемые денежные доходы. За первое полугодие в сопоставимых ценах они увеличились на 9,6 %. Основные составляющие этого показателя - это заработная плата и пенсии. Соответственно, заработная плата за первое полугодие по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13 %, а пенсии увеличились в реальном выражении на 10,8 %. Соответственно, розничный товарооборот растет. И очень хороший качественный показатель - это увеличение доли непродовольственных товаров. Это говорит о том, что люди могут покупать себе товары длительного пользования".