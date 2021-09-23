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Чужая беда как своя: как белорусы помогают афганским беженцам на границе с Польшей

Пока Варшава продолжает варварски измываться над людьми, белорусы в очередной раз демонстрируют гуманность. Пограничники и местные жители помогли афганским беженцам на белорусско-польской границе.

32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. Они официально попросили убежища в Польше, но от них отгородились колючей проволокой. Помощь оказывают белорусские пограничники и местные жители.

Афганским беженцам передали теплую одежду и еду, собранную белорусскими пограничниками и местным населением. В чем еще нуждаются сейчас люди, оставшиеся один на один с холодной осенней природой?

Готовность прийти на помощь в сложное время всегда отличала белорусский народ, так поступает наша страна и сегодня.

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