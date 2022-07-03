Белорусы признаются в любви своей Родине

Для меня праздник Независимости значит гордость за мое государство, за мою малую Родину. За нашу непоколебимость во время Второй мировой войны. Для того чтобы отстаивать свою Независимость, надо быть патриотом. Нужно ровняться на себя, думать, а что ты можешь сделать для своей Родины?