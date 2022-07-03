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Белорусы признаются в любви своей Родине
Белорусы сегодня признаются в любви своей Родине. И каждый из нас понимает цену независимости и готов говорить слова благодарности за возможность учиться, работать и развиваться на нашей земле. Трогательные эмоции - прямо сейчас.
Для меня праздник Независимости значит гордость за мое государство, за мою малую Родину. За нашу непоколебимость во время Второй мировой войны. Для того чтобы отстаивать свою Независимость, надо быть патриотом. Нужно ровняться на себя, думать, а что ты можешь сделать для своей Родины?
Беларусь я люблю за то, какой народ проживает в нашей республике. Трудолюбивый, толерантный. За то, как мы ценим свой суверенитет, свою независимость. Меня просто переполняют эмоции, потому что действительно, самая лучшая страна в мире - это наша прекрасная Беларусь!
Я люблю Беларусь за возможность жить, за возможность растить семью, за возможность путешествовать, за возможность развиваться, особенно молодым людям.
Мы гордимся своей страной, любим Беларусь. Любим Беларусь за мирное небо, за спокойствие. Наши семьи окружены огромной заботой государства. Посмотрите, какое уважительное отношение к нашим ветеранам, нашей истории. Это большое счастье жить в нашей мирной и красивой стране.
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