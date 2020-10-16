Белорусы продолжают давать отпор нарушителям на дороге

Сегодня утром на МКАД группа из нескольких человек с полотнищами в руках остановили поток транспорта. В результате те, кто стали заложником пробки, буквально стали выталкивать некоторых протестующих демонстрантов с проезжей части. После чего все остальные также ретировались, а водители смогли продолжить движение.

С недавнего времени участники деструктивных каналов и пабликов в интернете начали также призывать к блокировке железных дорог и даже вредительству на путях. За такие действия предусмотрены как уголовная, так и административная ответственности: от штрафов до 50 базовых величин и исправительных работ до лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях.