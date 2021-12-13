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Белорусы продолжают передавать беженцам на границу гуманитарную помощь

Белорусы продолжают объединяться, чтобы оказать помощь беженцам. Гуманитарный груз в логистический центр поступает от общественных объединений - БРСМ, Белорусского союза женщин, "Белой Руси", а также предприятий и организаций и просто неравнодушных граждан. В лагере сегодня остаются около 800 человек, порядка 200 из них дети. В обустройстве их быта задействовано около 20 волонтеров, которые там работают постоянно. Круглосуточное дежурство продолжает и здравпункт. В центре внимания медиков - дети и беременные женщины.

На сегодняшний момент трое уже родили в больницах, сегодня всех рожениц и их детей обеспечили одеждой, средствами гигиены, всем необходимым. Еще двое остаются в родильном доме. Мы ждем, когда решится эта ситуация, вместе с медиками держим ее на контроле.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста

Каждое утро волонтеры обходят территорию логистического центра, интересуются, чего не хватает. Как правило, это рядовые просьбы для обустройства быта. Их удается решить в течение дня.

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