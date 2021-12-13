Белорусы продолжают передавать беженцам на границу гуманитарную помощь

На сегодняшний момент трое уже родили в больницах, сегодня всех рожениц и их детей обеспечили одеждой, средствами гигиены, всем необходимым. Еще двое остаются в родильном доме. Мы ждем, когда решится эта ситуация, вместе с медиками держим ее на контроле.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста