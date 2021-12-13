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Белорусы продолжают передавать беженцам на границу гуманитарную помощь
Белорусы продолжают объединяться, чтобы оказать помощь беженцам. Гуманитарный груз в логистический центр поступает от общественных объединений - БРСМ, Белорусского союза женщин, "Белой Руси", а также предприятий и организаций и просто неравнодушных граждан. В лагере сегодня остаются около 800 человек, порядка 200 из них дети. В обустройстве их быта задействовано около 20 волонтеров, которые там работают постоянно. Круглосуточное дежурство продолжает и здравпункт. В центре внимания медиков - дети и беременные женщины.
На сегодняшний момент трое уже родили в больницах, сегодня всех рожениц и их детей обеспечили одеждой, средствами гигиены, всем необходимым. Еще двое остаются в родильном доме. Мы ждем, когда решится эта ситуация, вместе с медиками держим ее на контроле.
Каждое утро волонтеры обходят территорию логистического центра, интересуются, чего не хватает. Как правило, это рядовые просьбы для обустройства быта. Их удается решить в течение дня.
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