Белорусы продолжают помогать беженцам на границе

В логистическом центре "Брузги" сотни людей продолжают ждать обещанного европейского гуманизма и верить в открытие гуманитарного коридора через Польшу в Германию. А белорусы не перестают помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. Сегодня, 6 декабря, к беженцам приезжала матушка Гавриила. Она передала овощи, фрукты, зефир и сгущенку. Красный Крест раздает сухие пайки и теплую одежду.

В логистическом центре круглосуточно работают спасатели, медики и съемочные группы Белтелерадиокомпании. Как прошел этот день на границе, расскажет Анастасия Бенедисюк.

"Я понимаю, что есть какие-то проблемы между Польшей и Беларусью, есть свои конфликты. Но почему нас не может принять Европа, когда там и так сотни беженцев, почему тогда они не могут принять нас?"

"У нас есть надежда, потому что мои друзья и кузина, которая живет в Европе, сказали, что мы можем попасть туда. Я не могу вернуться в Ирак, потому что отец продал дом, машины и свою компанию".

Стражи порядка, медики и спасатели продолжают нести службу в центре "Брузги". Соблюдение правил пожарной безопасности мониторят, отправляясь в пеший дозор (в сутки 12 сотрудников МЧС здесь), а также следят по видеосвязи. Нарушений нет. В целом понимание между беженцами и теми, кто помогает им, делает пребывание комфортным, есть. Из медицинских сводок мы сегодня узнали: в стационарах Гродненской области остаются 10 детей и 4 взрослых, в том числе беременная на 38-й неделе.













Если говорить про структуру обращаемости беженцев, основная доля - это заболевания органов дыхания, травмы и заболевания органов пищеварения. По детям основное - это заболевания органов дыхания. В детской больнице сегодня 6 детей с заболеваниями органов дыхания. Это пневмония, бронхиты, трахеиты. Людмила Кеда, начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома

Сегодня в ТЛЦ приезжала матушка Гавриила. Это уже пятый ее визит и помощь. Она передала беженцам овощи, фрукты, зефир и такую полюбившуюся в центре сгущенку. Отмечу, что в центре организовано горячее питание. Красный Крест раздает сухие пайки и теплую одежду. Сегодня ему в помощь волонтеры из Севастополя.