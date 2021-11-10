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Белорусы продолжают привозить в лагерь мигрантов продукты, воду и теплую одежду
Внимание мировых информагентств и СМИ приковано к событиям на польской границе. Журналисты следят за тем, как Варшава продолжает откровенный геноцид.
В эпицентре событий и съемочная группа Агентства теленовостей. Наши коллеги провели ночь в лагере мигрантов. Обстановка на границе сложная. На беженцев оказывается серьезное давление со стороны Польши. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы помочь людям с питанием и обогревом. В лагерь привезли вторую гуманитарную помощь.
Узнаем, что сейчас происходит на границе, последняя информация от Андрея Сыча.
Ближе к обеду солнечная погода помогла людям согреться. Дрожащие от холода дети согрелись и уснули после ночного урока гуманизма от польских силовиков, которые всю ночь светили прожекторами и фонариками в палатки мигрантов, включали громкоговорители на протяжении всего лагеря.
Белорусы не могут оставаться равнодушными к беде этих людей. Уже второй день им привозят гуманитарную помощь. Круглосуточно организована доставка чистой питьевой воды.
Между тем состояние многих мигрантов постоянно ухудшаются. Беременные женщины начинают жаловаться на здоровье. Возле лагеря дежурит несколько карет скорой помощи. Люди отказываются уходить, несмотря на усталость, они полны решимости и надежды на помощь со стороны пресловутого гражданского общества в Европе.
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