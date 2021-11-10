Белорусы продолжают привозить в лагерь мигрантов продукты, воду и теплую одежду

Внимание мировых информагентств и СМИ приковано к событиям на польской границе. Журналисты следят за тем, как Варшава продолжает откровенный геноцид.

В эпицентре событий и съемочная группа Агентства теленовостей. Наши коллеги провели ночь в лагере мигрантов. Обстановка на границе сложная. На беженцев оказывается серьезное давление со стороны Польши. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы помочь людям с питанием и обогревом. В лагерь привезли вторую гуманитарную помощь.

Узнаем, что сейчас происходит на границе, последняя информация от Андрея Сыча.

Ближе к обеду солнечная погода помогла людям согреться. Дрожащие от холода дети согрелись и уснули после ночного урока гуманизма от польских силовиков, которые всю ночь светили прожекторами и фонариками в палатки мигрантов, включали громкоговорители на протяжении всего лагеря.

Белорусы не могут оставаться равнодушными к беде этих людей. Уже второй день им привозят гуманитарную помощь. Круглосуточно организована доставка чистой питьевой воды.