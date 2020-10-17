Белорусы просят вернуть спокойную жизнь в столицу

"Очень плохо, если честно. Я не хочу этого. Хочу, чтобы мы жили дружно, мирно. Чтобы дети наши жили дружно. Хотя у нас в семье есть разногласия. Я вообще за нашего президента".

"Не всегда знаешь, как люди отреагируют. Очень часто бывает такое, что просто идешь, у тебя на вещах или на рюкзаке ленточки красно-зеленые. А тебя отлавливают и пытаются оскорбить. Иногда очень неприятные слова в свой адрес слышишь".

"Вот такая действительно усталость есть. Потому как вот эта необходимость ходить, оглядываясь по сторонам: а вдруг кто-то там из-за угла выпрыгнет, выкрикнет что-то - это нарушение личного пространства. Это нарушение простого человеческого спокойствия".

"Конечно, не хотелось бы с этим сталкиваться, потому что отпечаток накладывает на весь город: на настроение людей, на отношение друг к другу. Не хотелось бы сталкиваться в реальности. Я обычно гуляю с ребенком. И дети этого пугаются. Не хотелось бы это видеть. И потом, когда на дороге происходят подобные вещи, подобные ситуации. Конечно, когда люди нарушают планы, кто-то спешит на работу, кто-то по делам. Не хотелось, чтобы нарушался привычный, нормальный ритм жизни нашего города".

"За вот это дело вообще наказывать надо. Но... Украина свой опыт получила за покрышки. Я считаю, это не метод!

"Мы с женой даже в центр города не можем спокойно выйти просто погулять! Почему я должен за кого-то страдать? Перекрытие дорог каких-то. И зачем этот весь беспредел?"