Белорусы расценивают санкции как жестокий удар в спину обычным людям

Чтобы они смотрели на свои страны побольше и вводили свои санкции для своих, сами на себя. Вот если они хотят, пусть и санкционируют, митингуют и так далее. А в другие страны зачем лезть? Это все равно как пришел в квартиру и начал порядок наводить. Мне не нравится то, мне не нравится се. Наводи в своей квартире порядок, в своем доме порядок, больше ничего не надо.