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Белорусы считают несправедливым решение Международной федерации хоккея
Белорусы продолжают обсуждать несправедливое решение Международной федерации хоккея. Перенос чемпионата мира называют безосновательным. Новость о том, что Минск не примет планетарный форум, стала настоящим шоком не только для всей спортивной общественности, но и для обычных граждан. По сути, людей лишили настоящего праздника, который уже был у нас в 2014 году.
Напомним, чемпионат мира - 2021 должны были принять Минск и Рига. К сожалению, внешние факторы лишили нашу страну возможности провести масштабное спортивное событие вместе с латышами. Новое место проведения белорусской части матчей объявят позднее...
В. Непогодин о переносе ЧМ по хоккею из Минска
А вот так высказался об отмене чемпионата мира в Беларуси украинский писатель и журналист Всеволод Непогодин.
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