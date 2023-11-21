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Белорусы сектора Газа поддерживали друг друга как могли
Белорусы в секторе Газа поддерживали друг друга как могли. Там постоянные перебои с интернетом, но в редкие часы или даже минуты писали, что живы. И все еще ждут помощи.
Хронологию страшных событий на Ближнем Востоке от лица пострадавших, но уцелевших белорусов смотрите в специальном репортаже АТН "Операция "Эвакуация". Поручение выполнено!".
Вот что писали белорусы в ожидании эвакуации:
Когда это чудо наступит, точнее, эвакуация. Нет сил и терпения ждать. Лучше умереть, чем так жить и скитаться.
Держимся из последних сил. Смотришь на маленьких деток, и сердце болит.
Сама стараюсь не плакать перед детьми, не разрешаем смотреть новости старшим. Но действительно уже невозможно здесь находиться.
На базаре люди ищут еду. Ходят с пустыми пакетами. Все пусто. Парень лет 20 в обморок упал. Воду льют, толпа собралась. Везде одни руины. Мусор, свалки. Ослы худые, кошки породистые в мусорках копаются. Картина не для слабонервных.
Уже тогда в этом же чате с ними держали связь из Минска.
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