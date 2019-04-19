Белорусы широко обсуждают Послание Президента народу и парламенту

Прямую трансляцию из Овального зала вела Белтелерадиокомпания. Благодаря этому, возможность услышать основные посылы Главы государства для общества была у всех без исключения граждан страны (видео).



Действительно широкий спектр "народных вопросов" в ходе Послания был поднят Президентом. Многие из них уже были озвучены и во время "Большого разговора". Как отметил Глава государства, каждый сигнал находится на контроле, и призвал местные власти и народных избранников более внимательно относится к проблемам людей. Условия комфортной жизни должны быть созданы в каждом уголке страны, отметил Президент.