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Белорусы широко обсуждают Послание Президента народу и парламенту
Прямую трансляцию из Овального зала вела Белтелерадиокомпания. Благодаря этому, возможность услышать основные посылы Главы государства для общества была у всех без исключения граждан страны (видео).
Действительно широкий спектр "народных вопросов" в ходе Послания был поднят Президентом. Многие из них уже были озвучены и во время "Большого разговора". Как отметил Глава государства, каждый сигнал находится на контроле, и призвал местные власти и народных избранников более внимательно относится к проблемам людей. Условия комфортной жизни должны быть созданы в каждом уголке страны, отметил Президент.
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