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Белорусы скорбят о погибшем сотруднике КГБ

Боль утраты неравнодушные к ситуации граждане разделяют по всей стране, оставляя зажженные лампады как символ героизма.

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