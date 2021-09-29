Белорусы скорбят: убийство сотрудника КГБ стало настоящей трагедией

Артисты, многим из которых боль потери приходится играть в театре и кино, подобное в жизни переживают особенно остро. Сегодня они говорили о главном. Мы не должны допустить повторения подобных трагедий. В наших силах противостоять распространению фейков, которые порочат честь тех, кто призван нас защищать (видео).