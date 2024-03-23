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Белорусы скорбят вместе с российским народом

Белорусы скорбят вместе с братским российским народом. Глубоко ночью и в первые часы после трагедии наши соотечественники пришли к посольству России в Минске.

До сих пор сюда идут бесконечным потоком люди. Белорусы несут цветы, свечи, лампады в знак сопереживания и солидарности россиянам.

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