Приятная новость для нас! Белорусы смогут без визы на месяц посещать Арабские Эмираты. Церемония подписания изменения в межправительственное соглашение прошла в МИД арабской страны. Документ вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран. Отметим, на данный момент белорусы могут ездить без виз в более чем 40 государств мира, включая Китай, Катар, Мексику, Израиль, Бразилию и другие.