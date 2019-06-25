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Белорусы смогут без визы на месяц посещать Арабские Эмираты
Приятная новость для нас! Белорусы смогут без визы на месяц посещать Арабские Эмираты. Церемония подписания изменения в межправительственное соглашение прошла в МИД арабской страны. Документ вступит в силу через 30 дней с момента его ратификации парламентами двух стран. Отметим, на данный момент белорусы могут ездить без виз в более чем 40 государств мира, включая Китай, Катар, Мексику, Израиль, Бразилию и другие.
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