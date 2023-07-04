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Белорусы смогут ездить в Россию по "Зеленой карте"
Полис международного автострахования "Зеленая карта" продолжает действовать между Беларусью и Россией. Белорусские страховщики заключили двусторонние соглашения с Россией, Азербайджаном и Турцией о продлении срока "Зеленых карт" до 28 июня следующего, 2024 года. Что касается остальных стран, то белорусским автовладельцам, которые выезжают за границу на личной машине, придется оформлять договор пограничного страхования на территории той страны, в которую они въезжают.
Фото:© Sputnik / Инна Гришук
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