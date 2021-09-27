Белорусы смогут копить на дополнительную пенсию

С 1 октября 2022 года заработает новый механизм для добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства. Работникам предоставляется право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 % заработка (в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения в размере 1 % заработной платы). Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты (но не более чем 3 %). Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения пенсионного возраста остается не менее 3 лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.



Проект этого документа менее недели назад обсуждался на совещании у Президента. Александр Лукашенко напомнил, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу. Этот вопрос поднимался и на шестом Всебелорусском народном собрании. С того момента и занимались подготовкой предложений. И вот сегодня указ подписан.