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Белорусы смогут накопить вторую пенсию: как это работает и каковы условия участия в программе
О новом механизме добровольного пенсионного страхования, суммах дополнительного дохода рассказала в программа "Главный эфир" заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Марина Артеменко.
"Суть нового механизма заключается в том, чтобы заинтересовать работника накапливать и сберегать средства на старость. И основной стимул - это как раз софинансирование со стороны государства, - отметила замминистра. - Механизм простой и понятный. С каждой зарплаты работник отчисляет определенный взнос, а государство со своей стороны через нанимателя отчисляет свою долю до 3 %. При этом взнос со стороны работника может быть повышен и до 10 %, т. е. суммарно он может составить 13 %. Никакой дополнительной финансовой нагрузки на нанимателя не ложится".
Марина Артеменко утверждает, что никаких подводных камней нет, есть определенные условия участия в этой программе. "Первое - работник должен в обязательном порядке подлежать социальному страхованию. Второе - вступить в эту программу надо не менее чем за три года до достижения установленного пенсионного возраста", - пояснила замминистра.
Фото:pixabay.com
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