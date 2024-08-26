Белорусы смогут намного глубже увидеть, чем занимается парламент - Иван Эйсмонт

"Очень полезная и интересная встреча. Несмотря на то что работа депутатов Палаты представителей, конечно, присутствует на экранах и в печатных средствах массовой информации, работать еще, как нам кажется, есть над чем. У людей нередко складывается мнение, что основная работа депутатов проходит в Овальном зале, хотя на самом деле это не так. Я сам когда-то работал журналистом в парламенте, а сейчас в силу своих профессиональных обязанностей часто бываю на заседаниях постоянных комиссий. И, поверьте, там бывают весьма жаркие споры, интересная работа. И люди должны это все видеть", - отметил Иван Эйсмонт.

По его словам, не стоит задача сделать работу депутатов Палаты представителей медийнее, а задача в том, чтобы глубже ее показать. "Что же касается новшеств, будет разработана небольшая программа и мы определимся, кто на каком канале и в каком печатном СМИ сможет чем-то новым удивить. Хотя, конечно, новый сезон каждой телекомпании открывают премьеры, и многие из них будут в том числе связаны с депутатской работой. Думаю, наши граждане смогут намного глубже увидеть, чем занимается парламент, - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании. - Не секрет, что и Белтелерадиокомпания запускает новый информационный канал, поэтому обсуждалось создание отдельной программы о работе депутатов. Вопрос пока еще не решен, но мы в этом направлении будем двигаться. И я просто уверен, что в ближайшее время наши телезрители, читатели и слушатели увидят некоторые изменения по поводу того, как наши СМИ освещают работу народных избранников".