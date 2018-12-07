ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусы смогут оценить качество услуг госорганизаций в Интернете

Сделать это можно с помощью специального портала на сайте Минсвязи. По 5-балльной шкале оценивается степень простоты получения услуги, доступности информации о ней, соблюдении сроков. С учетом поставленных оценок на портале будет автоматически формироваться соответствующий рейтинг организаций. До 1 января ресурс работает в тестовом режиме.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все