Белорусы смогут оценить качество услуг госорганизаций в Интернете

Сделать это можно с помощью специального портала на сайте Минсвязи. По 5-балльной шкале оценивается степень простоты получения услуги, доступности информации о ней, соблюдении сроков. С учетом поставленных оценок на портале будет автоматически формироваться соответствующий рейтинг организаций. До 1 января ресурс работает в тестовом режиме.