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Белорусы смогут получить участок для строительства дома в сельской местности до 1 га
На сегодняшний день можно будет местным органам власти выделить участок для строительства и обслуживания дома в сельской местности до одного гектара. А что касается хуторов, там вообще ограничений никаких нет. Об этом в эксклюзивном интервью НатальеБреус в проекте"Разговор у Президента" заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.
По его словам, увеличены размеры участков с 15 соток до 25, которые будут предоставляться для строительства, обслуживания жилого дома в городах и районных центрах, кроме города Минска, областных городов и городов областного подчинения. Также урегулировано разделение участков. "Когда, например, дети захотят построить дом на участке, который выделен их родителям. Сейчас это будет возможно сделать", - рассказал парламентарий.
В Беларуси принят новый Кодекс о земле. "Это было поручение Президента, - говорит Андрейченко. - И, конечно, он не на пустом месте появился. Это результат встреч депутатов с населением. Это просьбы, которые поступали в Администрацию Президента. Жизнь идет, меняется, некоторые вопросы, связанные с земельными отношениями, нужно было отрегулировать. Поэтому мы сделали большой выездной семинар-совещаниев Белыничах Могилевской области. Пригласили депутатский корпус с председателями сельских советов, районных советов,руководителя районов. Широко обсудили этот кодекс".
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Говоря о сути новой редакции Кодекса о земле,председатель Палаты представителей подчеркнул, что в первую очередь он направлен на развитие сельских территорий: вовлечение в оборот неиспользуемых земель и передача ряда полномочий нижестоящим органам исполнительной власти. "Что касается земель сельскохозяйственного назначения,лесных земель, то эти полномочия остаются полностью за главой государства, - сказал он. - Только Президент может принять решение в части выделения, назначения этих земель, потому что это государственный ресурс".
"На местах об этом давно просили, поэтому такие полномочия, как выделение земельных участков, установление границ земельных участков, изменения целей использования этих участков - все эти решения будут принимать местные органы власти, - рассказывает парламентарий. - Устраняются многие бюрократические препоны. Решен также вопрос внесения изменений в Гражданский кодекс в части узаконивания самовольного строительства. Конечно, там нужно пройти определенную процедуру, но в принципе этот вопрос можно будет решить".
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