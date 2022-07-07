Белорусы смогут получить участок для строительства дома в сельской местности до 1 га

На сегодняшний день можно будет местным органам власти выделить участок для строительства и обслуживания дома в сельской местности до одного гектара. А что касается хуторов, там вообще ограничений никаких нет. Об этом в эксклюзивном интервью НатальеБреус в проекте"Разговор у Президента" заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

По его словам, увеличены размеры участков с 15 соток до 25, которые будут предоставляться для строительства, обслуживания жилого дома в городах и районных центрах, кроме города Минска, областных городов и городов областного подчинения. Также урегулировано разделение участков. "Когда, например, дети захотят построить дом на участке, который выделен их родителям. Сейчас это будет возможно сделать", - рассказал парламентарий.

В Беларуси принят новый Кодекс о земле. "Это было поручение Президента, - говорит Андрейченко. - И, конечно, он не на пустом месте появился. Это результат встреч депутатов с населением. Это просьбы, которые поступали в Администрацию Президента. Жизнь идет, меняется, некоторые вопросы, связанные с земельными отношениями, нужно было отрегулировать. Поэтому мы сделали большой выездной семинар-совещаниев Белыничах Могилевской области. Пригласили депутатский корпус с председателями сельских советов, районных советов,руководителя районов. Широко обсудили этот кодекс".

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Говоря о сути новой редакции Кодекса о земле,председатель Палаты представителей подчеркнул, что в первую очередь он направлен на развитие сельских территорий: вовлечение в оборот неиспользуемых земель и передача ряда полномочий нижестоящим органам исполнительной власти. "Что касается земель сельскохозяйственного назначения,лесных земель, то эти полномочия остаются полностью за главой государства, - сказал он. - Только Президент может принять решение в части выделения, назначения этих земель, потому что это государственный ресурс".