Белорусы смогут приезжать в Украину без теста на COVID-19 и самоизоляции

Украина внесла Беларусь в список зеленых государств. Это позволит белорусам пересекать границу без теста на COVID-19 и без соблюдения двухнедельной самоизоляции - достаточно иметь полис медицинского страхования. В Украине начала действовать новая классификация стран зеленой и красной зон. Красный список включает государства, где количество новых случаев за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. В страны зеленой зоны вошли Швеция, Португалия, Хорватия, Великобритания, Турция, Словения, Египет, Италия и Беларусь.