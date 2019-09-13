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Белорусы смогут снимать наличные в магазинах

Проект постановления Нацбанка вынесен на общественное обсуждение. Проще говоря, обналичить нужную сумму с карточки помогут на кассе. Важное условие: нужно будет совершить любую покупку. Ожидается, что услуга заработает первым делом в сельской местности. И уже с 1 января следующего года. А еще через два - на всей территории Беларуси. Для магазинов - это вовсе не обязанность. Желающие должны будут заключить договор с банком-эквайером. Но в налоговой уверены, предложение заинтересует торговлю.

За раз можно будет снять на кассе сумму в 10 базовых. Не больше. Сегодня это 255 рублей. Услуга особенно нужна небольшим населенным пунктам, где банкам нерентабельно устанавливать банкоматы или открывать филиалы. Возможность снимать наличные в магазинах есть у жителей Германии и Польши. В тестовом режиме услуга действует в России.

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