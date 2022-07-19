Белорусы смогут узнать историю авто с пробегом и даже купить электронную визу

Услуга уже разработана и находится в опытной эксплуатации. Можно будет в режиме онлайн и подать заявку на обучение, и получить приглашение из вуза, и потом, по прибытии в Беларусь, регистрироваться онлайн. Интересная услуга по выдаче электронных въездных виз в РБ, услуга разработана и находится на тестировании в загранучреждениях МИДа. В плане развития цифровизации мы шагнули далеко вперед.

Светлана Караневич, начальник отдела Национального центра электронных услуг