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Белорусы смогут узнать историю авто с пробегом и даже купить электронную визу

Узнать историю автомобиля с пробегом белорусы смогут онлайн. Над созданием электронной базы сейчас работает Национальный центр электронных услуг. Сведения о прохождении техосмотра, допуске к участию в дорожном движении, пробеге, а также нахождении в розыске будут доступны уже в текущем квартале.

Кроме того, до конца года появятся новые типы таможенных документов, которые перевозчики смогут передавать в профильные органы в электронном виде. Услуги по рассылке извещений от госорганов. Еще центр занимается разработкой сервиса для иностранных студентов.

Услуга уже разработана и находится в опытной эксплуатации. Можно будет в режиме онлайн и подать заявку на обучение, и получить приглашение из вуза, и потом, по прибытии в Беларусь, регистрироваться онлайн. Интересная услуга по выдаче электронных въездных виз в РБ, услуга разработана и находится на тестировании в загранучреждениях МИДа. В плане развития цифровизации мы шагнули далеко вперед.
Светлана Караневич, начальник отдела Национального центра электронных услуг

230 сервисов доступны на едином портале электронных услуг

Сегодня для белорусов на едином портале доступны 230 видов электронных услуг. Всего же количество оказанных сервисом с начала года составило 33 миллиона, что практически в два раза превышает совокупный показатель прошлого года.

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