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Белорусы соболезнуют народам Турции и Сирии
Не остались в стороне от трагических событий, потрясших Турцию и Сирию, и простые белорусы. Сотни людей идут к посольству Турции в Минске. Представители госорганов, общественных организаций и жители нашей столицы продолжают приносить живые цветы и зажигать свечи. Сложно представить, что люди легли спать прошлой ночью, а сегодня уже не проснулись. Белорусы не сдерживают эмоций - соболезнования сотням погибших.
Представители общественных объединений, организаций, молодежь несут цветы и зажигают лампадки и у посольства Сирийской Арабской Республики в Минске. Многие из них имеют друзей в городах этой страны.
Ирина Синькевич, член РОО "Патриоты Беларуси": Конечно, это землетрясение никого не могло оставить равнодушным. Все мы люди, и понимаем, что беда может прийти в любой дом, и быть безразличным невозможно.
Вадим Борисюк, представитель Минского городского комитета БРСМ: Когда ты теряешь близких - это горестно, и самое больное, что может быть в жизни у человека. Поэтому те, кто пришел почтить память и выразить слова соболезнования, они действительно сопереживают народу Сирии, ведь погибло много людей. Белорусы всегда отличались тем, что сочувствовали и сопереживали близким нам народам.
В посольстве Сирийской Арабской Республики появится книга скорби, где можно будет оставить слова сострадания, скорби и сочувствия сирийскому народу.
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