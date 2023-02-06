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Белорусы соболезнуют народам Турции и Сирии

Не остались в стороне от трагических событий, потрясших Турцию и Сирию, и простые белорусы. Сотни людей идут к посольству Турции в Минске. Представители госорганов, общественных организаций и жители нашей столицы продолжают приносить живые цветы и зажигать свечи. Сложно представить, что люди легли спать прошлой ночью, а сегодня уже не проснулись. Белорусы не сдерживают эмоций - соболезнования сотням погибших.

Представители общественных объединений, организаций, молодежь несут цветы и зажигают лампадки и у посольства Сирийской Арабской Республики в Минске. Многие из них имеют друзей в городах этой страны.


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Ирина Синькевич, член РОО "Патриоты Беларуси": Конечно, это землетрясение никого не могло оставить равнодушным. Все мы люди, и понимаем, что беда может прийти в любой дом, и быть безразличным невозможно.



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Вадим Борисюк, представитель Минского городского комитета БРСМ: Когда ты теряешь близких - это горестно, и самое больное, что может быть в жизни у человека. Поэтому те, кто пришел почтить память и выразить слова соболезнования, они действительно сопереживают народу Сирии, ведь погибло много людей. Белорусы всегда отличались тем, что сочувствовали и сопереживали близким нам народам.

В посольстве Сирийской Арабской Республики появится книга скорби, где можно будет оставить слова сострадания, скорби и сочувствия сирийскому народу.

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