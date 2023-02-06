Белорусы соболезнуют народам Турции и Сирии

Вадим Борисюк, представитель Минского городского комитета БРСМ: Когда ты теряешь близких - это горестно, и самое больное, что может быть в жизни у человека. Поэтому те, кто пришел почтить память и выразить слова соболезнования, они действительно сопереживают народу Сирии, ведь погибло много людей. Белорусы всегда отличались тем, что сочувствовали и сопереживали близким нам народам.