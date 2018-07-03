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Белорусы создают историю страны, вписывая в нее самые важные страницы

День Независимости - это еще и каждый прожитый миг, который белорусы преумножают своими делами, победами, достижениями. И вне зависимости от возраста и профессии через свой опыт они создают историю страны, вписывая в нее самые важные страницы. 

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