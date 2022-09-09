Белорусы стали активнее продавать иностранную валюту

Белорусы в августе продали иностранной валюты больше, чем купили почти на 55 миллионов долларов. Об этом свидетельствует статистика Национального банка. Всего же физлица сдали свыше 920 миллионов долларов. Суммами позначительнее оперируют субъекты хозяйствования. Предприятия в прошлом месяце чаще покупали валюту. Общий объем приобретенных средств свыше 2 миллиардов 400 миллионов долларов.



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