3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусы стали больше путешествовать
Согласно данным Белстата, число организованных белорусских туристов, то есть выезжающих за рубеж посредством турфирмы, за год выросло на 15,5 % до почти миллиона путешественников. Аналитики отмечают, в 2019 году по вкусу нашим туристам пришлись Египет, Турция, Украина, Россия, Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис, Литва, Черногория и Грузия. Эти страны были наиболее популярны у белорусских путешественников в прошлом году.
Беларусью же в свою очередь иностранцы стали интересоваться больше, за год количество организованных туристов выросло почти на 11 %.Свыше 400 тысяч путешественников посетили нашу страну, купив путевку в турфирме в прошлом году, в большинстве своем это были россияне.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера