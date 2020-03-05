Белорусы стали больше путешествовать

Согласно данным Белстата, число организованных белорусских туристов, то есть выезжающих за рубеж посредством турфирмы, за год выросло на 15,5 % до почти миллиона путешественников. Аналитики отмечают, в 2019 году по вкусу нашим туристам пришлись Египет, Турция, Украина, Россия, Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис, Литва, Черногория и Грузия. Эти страны были наиболее популярны у белорусских путешественников в прошлом году.



Беларусью же в свою очередь иностранцы стали интересоваться больше, за год количество организованных туристов выросло почти на 11 %.Свыше 400 тысяч путешественников посетили нашу страну, купив путевку в турфирме в прошлом году, в большинстве своем это были россияне.