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Белорусы стали брать заметно больше кредитов
Общая сумма кредитных долгов физических лиц по банковским кредитам в Беларуси выросла с июля прошлого года на 13,5 %, следует из статистического бюллетеняНацбанка. Об этом пишет Sputnik Беларусь.
На 1 августа сумма составила более 18,54 млрд рублей, тогда как за год до этого была примерно 16,3 млрд. Большую часть кредитов, как и ранее, жители страны берут на решение жилищного вопроса, на потребительские цели идет обычно не более трети. Например, сейчас сумма долгов по потребительским кредитам составляет около 5,9 млрд рублей, на 1 августа прошлого года – 4,8 млрд.
Причем в 2023 году физлица стали брать заметно больше кредитов. Если в январе - июле 2022 года банки выдали гражданам 4,7 млрд рублей, то за такой же период нынешнего года – более чем на 7 млрд.
В то же время сумма просроченных долгов по кредитам у граждан сначала росла с марта прошлого года, а затем постепенно стала уменьшаться. Пик пришелся на сентябрь, когда сумма составила 42,3 млн рублей, а по итогам июля 2023 года – уже 34,5 млн.
Среди компаний сохраняется тенденция уменьшения кредитов в валюте. Например, за январь - июль корпоративный сектор занял у банков 58,4 млрд рублей, а за такой же период прошлого года сумма была лишь 32,4 млрд. Валютных кредитов в рублевом эквиваленте на 1 августа 2023 года взято 12,3 млрд, на 1 августа минувшего года – 22,3 млрд.
Просроченная задолженность компаний по банковским кредитам выросла: по итогам июля прошлым летом было 193,5 млн рублей, а в этом июле – 217,8 млрд. У малого и среднего бизнеса почти ничего не меняется. Как и годом ранее, этот сектор должен по кредитам более 14 млрд, и эта сумма последние два года колеблется между 13,6 млрд и 15,6 млрд.
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