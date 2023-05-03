Белорусы стали чаще проходить техосмотр

Более 544 тысяч автомобилистов прошли техосмотр за январь-апрель 2023 года. Такие данные приводитSputnik.



Этот показатель на 2,7% выше аналогичного периода прошлого года. Тогда на диагностические станции заехало более 530 тысяч транспортных средств.



Всего в апреле 2023 года техосмотр прошли более 160 автомобилистов, это на 6,7% больше, чем в апреле 2022-го. Тогда за услугой обратилось более 150 владельцев автомобилей.



Возможно, что рост числа желающих своевременно получить разрешительную "наклейку" связано с появлением камер, которые способны фиксировать отсутствие техосмотра у транспортных средств в режиме реального времени.



Техосмотр является обязательной процедурой в Беларуси, без выдачи специального разрешения по дорогам общего пользования ездить нежелательно - за это предусмотрены штрафы.



За первое попадание будет предупреждение, а за второй и последующий разы в течение суток придется уже заплатить штраф в размере 0,5 базовой величины.



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