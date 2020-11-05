Белорусы стали чаще страховать себя и свое имущество. За год страховые взносы в стране увеличились почти на 7 % и в январе - сентябре составили миллиард 100 миллионов рублей. Специалисты отмечают, что большинство полисов было продано по добровольным видам страхования - 63 %. Что же касается страховых выплат, то за три квартала года они составили почти 578 миллионов рублей.