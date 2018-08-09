Белорусы стали лучшими лесорубами мира

Чемпионат проходил в Норвегии, в нем участвовали 123 вальщика из 27 стран. Дровосеки из Клецка, Смолевичей, Вилейки и Березино одержали победу в командном зачете. Они набрали в сумме 4879 баллов, опередив соперников из Германии.

Сегодня виртуозов пилы и топора чествовали на родине.