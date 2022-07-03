Белорусы стали полноценными соавторами обновленной Конституции и выбрали законы, по которым будет жить вся страна

Самое главное, что в Конституции появилась закрепленная идеология белорусского государства, потому что до этого было не совсем понятно: государственная идеология есть, а конституционного статуса нет. Ценности этой идеологии - это память и правда Победы в Великой Отечественной войне, это и социальное государство, общество социальной справедливости, это и традиционные ценности - вот те три столпа нашего белорусского общества, которые нас отличают, которые нас формируют.

Петр Петровский, политолог