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Белорусы стали полноценными соавторами обновленной Конституции и выбрали законы, по которым будет жить вся страна
Без слома, сохраняя то, что нам дорого, мы движемся вперед. Белорусы выбрали законы, по которым будет жить вся страна в ближайшие годы. Яркий пример единения нашей нации - это результат голосования по поправкам в новую редакцию Основного закона страны.
Более того, белорусы стали и полноценными соавторами обновленной Конституции. Каждый желающий мог вносить свои предложения. Андрей Сыч продолжит.
В развитии Беларуси решающую роль играет мнение граждан. Масштабное социологическое исследование, проведенное в стране накануне обсуждения поправок в новую редакцию Конституции, позволило получить обратную связь от белорусов и выяснить основные запросы общества. Рабочий вариант получил всенародное обсуждение. Белорусские эксперты, политики и общественные деятели доехали до самых отдаленных уголков страны. Разработка поправок вызвала широкий отклик у белорусов, а сам процесс стал частью инклюзивного диалога власти и общества.
Самое главное, что в Конституции появилась закрепленная идеология белорусского государства, потому что до этого было не совсем понятно: государственная идеология есть, а конституционного статуса нет. Ценности этой идеологии - это память и правда Победы в Великой Отечественной войне, это и социальное государство, общество социальной справедливости, это и традиционные ценности - вот те три столпа нашего белорусского общества, которые нас отличают, которые нас формируют.
Сохранив Беларусь президентской республикой, в Конституции усилена роль парламента и правительства. Политическая система выстроена так, чтобы каждая ветвь власти была сбалансирована. Заложены фундаментальные основы будущего развития государства и общества. Попытка государственного переворота также нашла свое отражение в новой редакции Основного закона. В качестве определенного фильтра введено требование для кандидата на пост Президента страны: проживать в Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами. Кандидат должен быть не моложе 40 лет. Новая Конституция Беларуси заглядывает за горизонт и отвечает современным вызовам и угрозам, которые стоят перед нашим молодым государством.
Сейчас очень важный процесс, не менее важный, чем обсуждение поправок, внесение их в Конституцию. Это реализация тех основных положений Основного закона - там четко, кстати, прописано в Конституции, сколько времени на это отводится. Нам сейчас надо вырабатывать критерии, параметры гражданского общества, принимать законодательство по политическим партиям, формировать ВНС. Поэтому процесс дальнейшего политического совершенствования в Беларуси он идет, и идет достаточно активно.
Парламентарии уже ведут активную работу по приведению национального законодательства в соответствие обновленной Конституции. Белорусы становятся полноценными участниками всех политических процессов в нашей стране. В том числе этому будет способствовать Всебелорусское народное собрание как основной орган народовластия, где представители трудовых коллективов, парламентарии, депутаты местных Советов и представители исполнительной власти будут вместе формировать траекторию развития Беларуси.
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