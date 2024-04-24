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Косинец: Беларусь входит практически в двадцатку государств мира с хорошо развивающимся здравоохранением
Всебелорусское народное собрание дает возможность учесть интересы разных слоев общества. Белорусы стали сплоченной и зрелой нацией.
А делегаты - не просто свидетели исторического события, уверен Александр Косинец, который избран заместителем председателя VII Всебелорусского народного собрания. Помощник Президента отметил, чтобы сохранить статус сильной нации, белорусам и самим необходимо становиться сильнее.
Сегодня государство входит практически в двадцатку государств мира с хорошо развивающимся здравоохранением. У нас создана достаточно эффективная система образования. МАЗ, БЕЛАЗ, Минский тракторные завод, мы очень много сделали для модернизации нефтехимического комплекса, "Нафтан", "Мозырь". Строится государство для народа. Выстроена целенаправленная модель социально-экономического развития на одно поколение.
Важнейшие аспекты жизни общества и всей страны - в приоритете интересов делегатов ВНС. Они уверены, что работа Всебелорусского народного собрания в новом формате будет плодотворной. Главная задача - сделать все, чтобы белорусы жили, как и раньше, в мирной, суверенной и независимой стране.
Глава нашего государства уделяет первостепенное внимание развитию социального направления и системе здравоохранения. Медиа часто освещают мероприятия, которые касаются нашей системы, и мы видим, как переживает глава государства, какие установки дает, как он спрашивает с нас. И, конечно же, это еще один дополнительный компонент ответственности, что мы должны стремиться исполнять поручения, потому что они на сегодняшний обоснованы и должны привести к еще более качественному медицинскому обслуживанию в нашей стране нашего народа и, конечно же, качеству его здоровья.
Это второе собрание, в котором я принимаю участие. Мы помним непростые времена шестого. Мы помним и прошли через беспрецедентное санкционное давление, попытки раскачать общество изнутри, попытки воздействовать экономически, физически, но, несмотря на это, мы обеспечивали рост экономики и абсолютно спокойно сплоченным обществом обсуждаем перспективы дальнейшего развития. Это вызывает чувство гордости. А сегодняшнее выступление Президента это чувство только усилило, потому что в условиях глобальной нестабильности и не прекращающегося давление на нашу страну мы обсуждаем абсолютно мирные вещи - развитие нашей страны, образование, здравоохранение, дороги. И это еще раз показывает, что народ, который объединился вокруг свое лидера, который твердо стоит на своих ногах на своей земле и понимает, что правда за нами, его не сломить, не свернуть с выбранного пути.
Абсолютное большинство граждан Беларуси воспринимают это событие, Всебелорусское народное собрание, которое в первый раз в рамках Конституции собирается на новом уровне, как историческое событие, как новую историческую веху. Президент очень искренне и содержательно обозначил систему союзнических отношений с Россией, как то условие развития независимой и суверенной Беларуси в рамках Союза, которое предъявляет миру новое качество интеграции, новое качество сотрудничества.
Состав ВНС - это сплав опыта и молодости. Так возможно не только сохранить накопленное, но и внести новое в укрепление страны. Ведь от решений, принятых на VII Всебелорусском народном собрании, зависит наше будущее.
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