Косинец: Беларусь входит практически в двадцатку государств мира с хорошо развивающимся здравоохранением

Это второе собрание, в котором я принимаю участие. Мы помним непростые времена шестого. Мы помним и прошли через беспрецедентное санкционное давление, попытки раскачать общество изнутри, попытки воздействовать экономически, физически, но, несмотря на это, мы обеспечивали рост экономики и абсолютно спокойно сплоченным обществом обсуждаем перспективы дальнейшего развития. Это вызывает чувство гордости. А сегодняшнее выступление Президента это чувство только усилило, потому что в условиях глобальной нестабильности и не прекращающегося давление на нашу страну мы обсуждаем абсолютно мирные вещи - развитие нашей страны, образование, здравоохранение, дороги. И это еще раз показывает, что народ, который объединился вокруг свое лидера, который твердо стоит на своих ногах на своей земле и понимает, что правда за нами, его не сломить, не свернуть с выбранного пути.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома