Белорусы стали вдвое чаще заряжать электрокары. Объем потребления энергии электрокарами в 2020 году составил почти 8 миллионов киловатт часов, годом ранее показатель был всего 4 миллиона. По словам экспертов, основа для развития электротранспорта в стране сформирована: приняты стимулирующие меры для роста спроса на электромобили. Льготы распространяются как при покупке электротранспорта, так и при создании зарядной инфраструктуры. Отметим, сейчас по белорусским дорогам ездят уже свыше 2,5 тысячи электрокаров.