Белорусы теперь могут летать во Внуково прямым рейсом и без ПЦР-теста

Белорусам больше не нужно сдавать ПЦР-тест на ковид при полетах в Россию. Окончательное решение принято российской стороной - постановление начало действовать накануне. Согласно документу, для иностранных граждан тестирование сохраняется.

Сегодня национальный авиаперевозчик возобновил прямые рейсы в российский аэропорт Внуково. Полеты туда и обратно будут выполняться трижды в неделю (среда, пятница и воскресенье).