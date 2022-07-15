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Белорусы теперь могут летать во Внуково прямым рейсом и без ПЦР-теста

Белорусам больше не нужно сдавать ПЦР-тест на ковид при полетах в Россию. Окончательное решение принято российской стороной - постановление начало действовать накануне. Согласно документу, для иностранных граждан тестирование сохраняется.

Сегодня национальный авиаперевозчик возобновил прямые рейсы в российский аэропорт Внуково. Полеты туда и обратно будут выполняться трижды в неделю (среда, пятница и воскресенье).

Стоимость билетов от 50 евро в одну сторону и от 88 евро - в обе.

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