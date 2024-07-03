Белорусы ценят то, что имеют возможность жить под мирным небом

Сегодня мы имеем возможность работать и учиться, развивать промышленность, медицину и сельское хозяйство. И самое главное - несмотря на все геополитические перепетии, жить под мирным небом. Сегодня это вновь актуально, как и 80 лет назад. И наши люди это знают, видят и ценят. Что говорят белорусы?

Наша страна уже 30 лет идет по своему пути. Мы сами решаем, как нам жить, какие законы принимать, какие пенсии платить, что будет в наших магазинах. И конечно, 30 лет этих завоеваний стоят дорогого. Мы гордимся своими достижениями: наши города расцветают, предприятия работают, медицина функционирует, поэтому нам есть чем гордиться. Всех белорусов с праздником!

Что мы сделали? Самое важное - сохранили наше производство. В то время, когда все его практически развалили. Сегодня мы экспортная держава и поставляем свою продукцию, обеспечиваем не только свою продовольственную безопасность, но и поставляем во многие страны. Сельское хозяйство практически никто не сохранил, а посмотрите, какими семимильными шагами мы шагаем в этом направлении.

Мы независимая страна. Я, работая в медицине, вижу, насколько у нас правильно организована медицина, насколько у нас доступность для населения. Наши пациенты могут в любой момент, при любом желании получить консультацию любого самого квалифицированного доктора, получить любую специализированную помощь.